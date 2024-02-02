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رياضة

بعد عرقلة عملية الإنتقال.. ليون ينجح بمهمة ضم اللاعب الجزائري

Lebanon 24
02-02-2024 | 15:36
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استكمل ليون الفرنسي التعاقد مع الجناح الجزائري سعيد بن رحمة من وست هام، الجمعة، بعد يوم من فشل الصفقة في نهاية فترة الانتقالات، لأسباب إدارية.

ونجح ليون في تقديم التماس إلى الفيفا، وقال في بيان إنه تم قبول جميع الأوراق.
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وينضم بن رحمة على سبيل الإعارة المدفوعة بقيمة 5.1 ملايين جنيه إسترليني (6.4 ملايين دولار) حتى نهاية يونيو، مع خيار شرائه مقابل 12.3 مليون جنيه إسترليني (15.5 مليون دولار) ونسبة 10 بالمئة من قيمة أي عملية بيع مستقبلية.

وفي وقت سابق، قال لوران برودوم، المدير العام لليون، إن فيفا وافق على شهادة الانتقال الدولي المطلوبة.

وقام الاتحادان الفرنسي والإنجليزي لكرة القدم بالتحقق من صحة عملية الانتقال.

وتمكن بيتيس، الجمعة، أيضا من استكمال التعاقد مع فورنالس من وست هام بصفقة طويلة الأمد حتى عام 2029.

وانضم بن رحمة (28 عاما) إلى وست هام عام 2020 وسجل 24 هدفا في 146 مباراة.

ويحتل ليون المتعثر المركز 16 في الدوري الفرنسي ويستضيف مرسيليا الأحد المقبل.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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