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رياضة

كأس أفريقيا.. نيجيريا أول المتأهلين إلى نصف النهائي

Lebanon 24
02-02-2024 | 16:39
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تأهل المنتخب النيجيري إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 لكرة القدم، عقب فوزه اليوم الجمعة على منتخب أنغولا بهدف نظيف في  مباراة ربع النهائي على أرضية ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

وسجل لاعب أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان هدف المباراة الوحيد لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 41. 
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وبتأهله يواجه منتخب نيجيريا في المربع الذهبي الفائز من مواجهة الرأس الأخضر أمام جنوب أفريقيا. 

وهذه هي المرة الـ16 التي يصل فيها المنتخب النيجيري إلى المربع الذهبي بالمسابقة القارية في تاريخ مشاركته الـ20 في الـ"كان" ليتشارك في هذا الرقم مع منتخب مصر. (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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