13
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
12
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كأس أفريقيا.. نيجيريا أول المتأهلين إلى نصف النهائي
Lebanon 24
02-02-2024
|
16:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل المنتخب النيجيري إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 لكرة القدم، عقب فوزه اليوم الجمعة على منتخب أنغولا بهدف نظيف في مباراة ربع النهائي على أرضية ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.
وسجل لاعب أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان هدف المباراة الوحيد لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 41.
Advertisement
وبتأهله يواجه منتخب نيجيريا في المربع الذهبي الفائز من مواجهة الرأس الأخضر أمام جنوب أفريقيا.
وهذه هي المرة الـ16 التي يصل فيها المنتخب النيجيري إلى المربع الذهبي بالمسابقة القارية في تاريخ مشاركته الـ20 في الـ"كان" ليتشارك في هذا الرقم مع منتخب مصر. (عربي21)
المصدر: عربي21
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله
06:55 | 2024-02-02
02/02/2024 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ثمن الـ250 ليرة بالدولار.. إكتشفوا السعر!
Lebanon 24
إليكم ثمن الـ250 ليرة بالدولار.. إكتشفوا السعر!
13:38 | 2024-02-02
02/02/2024 01:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ إستثنائي بشأن سحوبات الدولار.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ إستثنائي بشأن سحوبات الدولار.. ما هو؟
03:45 | 2024-02-02
02/02/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الرابع وصل إلى لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون الطقس
Lebanon 24
المنخفض الرابع وصل إلى لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون الطقس
07:35 | 2024-02-02
02/02/2024 07:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبابات ستقتحم بيروت".. تقريرٌ يكشف ما ستشهده الحرب!
Lebanon 24
"دبابات ستقتحم بيروت".. تقريرٌ يكشف ما ستشهده الحرب!
14:00 | 2024-02-02
02/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2024-02-02
السعودية لا تهدأ.. رياضة عالمية جديدة ستستحوذ عليها
15:36 | 2024-02-02
بعد عرقلة عملية الإنتقال.. ليون ينجح بمهمة ضم اللاعب الجزائري
15:00 | 2024-02-02
تشافي عن رحيله: لسنا حمقى!
14:48 | 2024-02-02
خبر يخصّ وجهة صلاح الجديدة.. البوصلة تتجه إلى بلدٍ عربي!
14:00 | 2024-02-02
حول إهانة بيلينغهام لاعب خيتافي.. قرّاء الشفاه سيتدخلون
13:32 | 2024-02-02
كوريا الجنوبية تطيح بـ"أستراليا".. والنشامى أمام امتحان صعب
فيديو
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
03/02/2024 02:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
03/02/2024 02:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
03/02/2024 02:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24