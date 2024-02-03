للمرة الأولى في تاريخه.. الأردن يكتب التاريخ في كأس آسيا (فيديو)

تمكن المنتخب الأردني من تحقيق إنجاز تاريخي بوصوله للمرة الأولى إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الطاجيكي أمس الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.



وجاء هدف الفوز التاريخي لمنتخب "النشامى" الأردني بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب الطاجيكي فاهادات حانونوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

وسيكون منتخب الأردن في الدور نصف النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، في وقت لاحق على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.(روسيا اليوم)



