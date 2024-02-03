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رياضة
بعد نيجيريا.. الكونغو الديموقراطية إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
Lebanon 24
03-02-2024
|
02:00
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تمكنت الكونغو الديموقراطية من اللحاق بنيجيريا لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في ساحل العاج بفوزها على غينيا 3-1 أمس الجمعة على ملعب الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان.
وحولت الكونغو الديموقراطية التي حققت فوزها الأول في البطولة بعد 4 تعادلات متتالية، تخلفها بهدف للاعب لوهافر الفرنسي محمد بايو (20 من ركلة جزاء)، إلى انتصار بثلاثية تناوب على تسجيلها قائدها مدافع مرسيليا الفرنسي شانسيل مبيمبا (27) ومهاجم برنتفورد الإنجليزي يوان ويسا (65 من ركلة جزاء) ولاعب بشيكتاش التركي آرثر ماسواكا (82).
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وباتت الكونغو الديموقراطية ثاني المتأهلين إلى دور الأربعة بعد نيجيريا التي تغلبت على أنغولا 1-0.
ويلتقي "الفهود" في دور الأربعة، في 7 شباط الجاري، مع الفائز من مواجهة اليوم السبت بين ساحل العاج ومالي، كما تلعب نيجيريا مع المتأهل من مواجهة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا المقررة السبت أيضاً.
وهي المرة السادسة التي تبلغ فيها الكونغو الديموقراطية نصف النهائي بعد 1968 عندما توجت باللقب الأول و1972 و1974 عندما ظفرت بلقبها الثاني و1998 و2015. (سكاي نيوز)
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