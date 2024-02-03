Advertisement

رياضة

رئيس برشلونة يكشف الموعد المحتمل لانطلاق "سوبر ليغ"

Lebanon 24
03-02-2024 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1160263-638425682195488434.jpg
Doc-P-1160263-638425682195488434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا أن تنطلق بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم في الموسم المقبل، مقللا من أهمية مشاركة الأندية الإنكليزية في الدوري.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد انطلاق النسخة الأولى من دوري السوبر الأوروبي، الذي شهد ابتعاد الأندية الإنجليزية عن المشهد خلال الفترة الأخيرة.
Advertisement

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتوقع أن تنطلق النسخة الأولى من دوري السوبر الأوروبي، خلال الموسم المقبل".
 
وتابع: "أتمنى أن ينجح المشروع، كما تم الأمر في كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حاليا) عام 1955، حيث بدأت بعدد قليل ثم أصبحت البطولة الأهم على مستوى القارة".

وأكد في الوقت ذاته أنه "من الممكن أن تنضم أندية إنتر وميلان وروما ونابولي (الإيطالية) إلى ريال مدريد وبرشلونة (الإسبانيين) في دوري السوبر الأوروبي".

وحدد لابورتا كلا من بورتو وسبورتنغ وبنفيكا من الدوري البرتغالي كعناصر مشاركة في البطولة، مع أياكس وفينورد وأيندهوفن من هولندا، بالإضافة إلى مارسيليا الفرنسي وكلوب بروج وأندرلخت البلجيكيين.

واختتم بالحديث عن الأندية الإنكليزية، بقوله: "وجودهم معنا لا يهم، لأنهم يمتلكون بالفعل دوري سوبر خاص بهم (البريميرليغ)". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:41 | 2024-02-03
10:00 | 2024-02-03
09:00 | 2024-02-03
04:30 | 2024-02-03
04:00 | 2024-02-03
02:00 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24