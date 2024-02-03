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رياضة

فوز اليابان على لبنان ضمن مسابقة كأس ديفيس للتنس

Lebanon 24
03-02-2024 | 10:00
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حسمت اليابان مواجهتها مع لبنان 3-1 ضمن مسابقة كأس ديفيس للتنس، في المباراة التي اجريت بينهما على الملعب الأول التابع لنادي "سماش سبورتنغ كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة.

واحتفظ الفريق الفائز بمركزه في المجموعة العالمية الأولى، بينما هبط الخاسر الى المجموعة العالمية الثانية.
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ومع انتهاء اليوم الأول الجمعة بالتعادل 1-1، نجحت اليابان في تحقيق فوزين اليوم السبت.
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