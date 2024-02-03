Advertisement

رياضة

الزمالك المصري يتعاقد مع عبد الله السعيد

Lebanon 24
03-02-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1160327-638425827450835263.jpeg
Doc-P-1160327-638425827450835263.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تعاقده رسمياً مع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز.
وقال النادي عبر حسابه على فيسبوك إنه ارتبط بعقد لمدة عام ونصف مع صانع اللعب السعيد بعد الاتفاق على كافة الجوانب والشروط بين الطرفين.
Advertisement

وبدأ السعيد (38 عاما) مسيرته الكروية في صفوف شباب الإسماعيلي قبل تصعيده للفريق الأول في 2004 ثم انتقل إلى الأهلي في 2011 واستمر في صفوفه سبع سنوات. وانتقل في 2018 إلى كوبيون بالوسورا الفنلندي في إعارة قصيرة قبل الرحيل إلى الأهلي السعودي في تموز/يوليو من العام نفسه، وأتبع ذلك بالانتقال إلى بيراميدز في كانون الثاني 2019.

وشرع الزمالك قبل أيام في عملية شاملة لتدعيم صفوفه بعد رفع عقوبة المنع من القيد عنه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وسداد المستحقات المتأخرة للاعبيه السابقين والتي كانت سببا في العقوبة.

وقال الزمالك إن "التعاقد مع عبد الله السعيد يأتي في إطار سياسة مجلس إدارة النادي بتدعيم الفريق الأول من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي".

وسيعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للحديث عن بعض الملفات الهامة وتقديم السعيد والصفقات الجديدة لوسائل الإعلام والجمهور.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-02-03
11:41 | 2024-02-03
10:00 | 2024-02-03
09:00 | 2024-02-03
07:41 | 2024-02-03
04:30 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24