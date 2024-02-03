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رياضة
الزمالك المصري يتعاقد مع عبد الله السعيد
Lebanon 24
03-02-2024
|
13:00
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أعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تعاقده رسمياً مع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز.
وقال النادي عبر حسابه على فيسبوك إنه ارتبط بعقد لمدة عام ونصف مع صانع اللعب السعيد بعد الاتفاق على كافة الجوانب والشروط بين الطرفين.
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وبدأ السعيد (38 عاما) مسيرته الكروية في صفوف شباب الإسماعيلي قبل تصعيده للفريق الأول في 2004 ثم انتقل إلى الأهلي في 2011 واستمر في صفوفه سبع سنوات. وانتقل في 2018 إلى كوبيون بالوسورا الفنلندي في إعارة قصيرة قبل الرحيل إلى الأهلي السعودي في تموز/يوليو من العام نفسه، وأتبع ذلك بالانتقال إلى بيراميدز في كانون الثاني 2019.
وشرع الزمالك قبل أيام في عملية شاملة لتدعيم صفوفه بعد رفع عقوبة المنع من القيد عنه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وسداد المستحقات المتأخرة للاعبيه السابقين والتي كانت سببا في العقوبة.
وقال الزمالك إن "التعاقد مع عبد الله السعيد يأتي في إطار سياسة مجلس إدارة النادي بتدعيم الفريق الأول من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي".
وسيعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للحديث عن بعض الملفات الهامة وتقديم السعيد والصفقات الجديدة لوسائل الإعلام والجمهور.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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