بالأرقام: إنجاز غير مسبوق لمولر مع بايرن ميونخ

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تمكن النجم الألماني توماس مولر انتصارًا غاليًا في الجولة الماضية، برفقة بايرن ميونخ، بالتغلب على أوغسبورغ بنتيجة (3-2)، وكان ذلك فوزه رقم 499 مع العملاق البافاري.ويبحث مولر عن الوصول إلى رقم غير مسبوق لأي لاعب مع بايرن، وهو تحقيق 500 انتصار.وشارك نجم منتخب الماكينات مع الفريق الأول لبايرن للمرة الأولى، في آب 2008، خلال التعادل (2-2) أمام هامبورج.لكنه حقق الانتصار في الأربع مباريات الأخرى، التي خاضها خلال موسمه الأول مع الفريق، ومن أبرزها الفوز بنتيجة (7-1) أمام سبورتنغ لشبونة، في لقاء شهد تسجيله هدفه الأول بدوري أبطال أوروبا.وفي يوم 17 نيسان 2012، وبعمر 22 عامًا فقط، احتفل مولر بالانتصار رقم 100 مع بايرن، وذلك بالفوز الشهير على ريال مدريد (2-1) في نصف نهائي دوري الأبطال.وأتى انتصاره رقم 200 بعد عامين ونصف العام، بالتغلب (2-0) على فرايبورغ يوم 16 د كانون أول 2014.وحقق النجم الألماني الانتصار رقم 300، يوم 27 كانون ثاني 2018، بالفوز (5-2) أمام هوفنهايم.ووصل مولر إلى انتصاره رقم 400، يوم 3 تشرين ثاني 2020، بالفوز (6-2) أمام سالزبورغ في دوري الأبطال.ويتطلع الآن للوصول إلى انتصاره رقم 500 عند استقبال بوروسيا مونشنغلادباخ، غدًا السبت، ضمن منافسات البوندسليغا.ويعرف مولر جيدًا طريق الانتصارات في الدوري الألماني، بتحقيق 331 فوزًا على مدار مسيرته.وهو أكثر من حقق انتصارات في تاريخ البطولة، مناصفةً مع زميله مانويل نوير، كما أن مولر يملك في رصيده 12 لقبا للدوري الألماني.ويملك مولر تأثيرا كبيرا، حيث أحرز 237 هدفًا وصنع 213، في 689 مباراة خاضها حتى الآن رفقة بايرن.(عربي21)