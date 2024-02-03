قميص ريال مدريد الأغلى في العالم.. عقد سيفجّر الإيرادات

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ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، برئاسة فلورنتينو بيريز، توصلت إلى اتفاق جديد من شأنه أن يجعل النادي الملكي مستمرا في التربع على عرش قائمة أغلى قمصان الأندية في العالم.ويعتبر ريال مدريد أحد أكبر الأندية في العالم امتلاكا لعقود الرعاية، متفوقا على برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الأسماء الكبرى.وكشف نادي ريال مدريد النادي الإسباني لم يعلن حتى الآن عن هوية الراعي أو تفاصيل الاتفاق، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى وجود اتفاق بين الفريق الملكي وشركة "HP" العالمية.وبحسب المصدر ذاته فإن هذا الاتفاق سيساهم في رفع أرباح النادي الإسباني من رعاية قميصه بشكل سنوي إلى 200 مليون يورو.وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يضع ريال مدريد شعار شركة "HP" على ذراع القميص الأيسر في الفترة المقبلة، لينضم رعاة القميص الذين ينعشون خزائن "الميرينغي" بالملايين بموجب العقود الموقعة بين الطرفين.ويحصل ريال مدريد من شركة أديداس، راعي القميص الأساسي، على 120 مليون يورو بشكل سنوي، كما يجني الفريق الملكي 70 مليون يورو سنويا من التعاقد مع شركة طيران الإمارات "فلاي إيميراتس".يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى إمكانية تحقيق الريال أرباح سنوية تصل إلى مليار يورو، بداية من الموسم القادم، من مختلف مصادر الدخل.(عربي 21)