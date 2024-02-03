Advertisement

رياضة

قميص ريال مدريد الأغلى في العالم.. عقد سيفجّر الإيرادات

Lebanon 24
03-02-2024 | 15:29
A-
A+
Doc-P-1160384-638425963655155857.png
Doc-P-1160384-638425963655155857.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، برئاسة فلورنتينو بيريز، توصلت إلى اتفاق جديد من شأنه أن يجعل النادي الملكي مستمرا في التربع على عرش قائمة أغلى قمصان الأندية في العالم.
Advertisement

ويعتبر ريال مدريد أحد أكبر الأندية في العالم امتلاكا لعقود الرعاية، متفوقا على برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الأسماء الكبرى.

وكشف نادي ريال مدريد النادي الإسباني لم يعلن حتى الآن عن هوية الراعي أو تفاصيل الاتفاق، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى وجود اتفاق بين الفريق الملكي وشركة "HP" العالمية.

وبحسب المصدر ذاته فإن هذا الاتفاق سيساهم في رفع أرباح النادي الإسباني من رعاية قميصه بشكل سنوي إلى 200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يضع ريال مدريد شعار شركة "HP" على ذراع القميص الأيسر في الفترة المقبلة، لينضم رعاة القميص الذين ينعشون خزائن "الميرينغي" بالملايين بموجب العقود الموقعة بين الطرفين.

ويحصل ريال مدريد من شركة أديداس، راعي القميص الأساسي، على 120 مليون يورو بشكل سنوي، كما يجني الفريق الملكي 70 مليون يورو سنويا من التعاقد مع شركة طيران الإمارات "فلاي إيميراتس".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى إمكانية تحقيق الريال أرباح سنوية تصل إلى مليار يورو، بداية من الموسم القادم، من مختلف مصادر الدخل.(عربي 21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:24 | 2024-02-03
15:00 | 2024-02-03
14:00 | 2024-02-03
13:00 | 2024-02-03
11:41 | 2024-02-03
10:00 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24