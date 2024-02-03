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رياضة

وأخيرًا.. مبابي إلى ريال مدريد!

Lebanon 24
03-02-2024 | 16:24
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حسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا، قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

ونشرت صحيفة لوباريزيان خبرا عاجلا، يؤكد أن مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد اعتبارا من الموسم الجديد.
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وأضافت "لم يعد هناك أي مجال للشك، لقد قرر مبابي مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر ناد في العالم، الذي كان ينتظره دائما".

يذكر أن مبابي ينتهي تعاقده مع النادي الباريسي في حزيران المقبل، علما بأنه انضم لصفوف الفريق في صيف 2017 قادما من موناكو.

وكان النجم الفرنسي أبلغ إدارة ناديه في أوائل صيف العام الماضي 2023، بأنه لن يفعل بند التمديد لموسم ثالث حتى صيف 2025.(موقع كورة)
 
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