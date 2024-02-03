برشلونة يتفادى مفاجآت ألافيس

Advertisement

تغلب برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 23 من عمر الدوري الإسباني.ثلاثية البارسا حملت توقيع روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان وفيتور روكي في الدقائق 22 و49 و63، فيما سجل أموروديون هدف ألافيس في الدقيقة 51.ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز 12.وحقق ألافيس، 3 انتصارات على التوالي في الليجا، قبل خسارته اليوم أمام البارسا، فيما حقق الفريق الكتالوني، فوزه الثاني تواليا في المسابقة.وبدأت المباراة بضغط من برشلونة، وصوب جواو كانسيلو، كرة حولها الحارس إلى ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة.واستمر الضغط من البلوجرانا، حتى نجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 22، بعدما سدد أسفل يسار الحارس أنطونيو سيلفيرا.وتألق إينياكي بينيا حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة رأسية من جوريدي لاعب ألافيس في الدقيقة 36.وأنقذ إلكاي جوندوجان، برشلونة من هدف التعادل، حيث شتت كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37.ومع بداية الشوط الثاني، نجح جوندوجان في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50، إذ تلقى تمريرة عرضية من بيدري على الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء، وسدد على الطائر في منتصف المرمى بنجاح.وسريعا قلص أموروديون النتيجة لديبورتيفو ألافيس، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 51، إذ تلقى عرضية من زميله صولا على الطرف الأيمن، وارتقى وسدد كرة رأسية على يسار الحارس إينياكي بينيا.وتعرض اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان للإصابة في الظهر خلال الدقيقة 58، ولم يستطع استكمال اللعب، ودخل فيتور روكي بدلا منه.ونجح فيتور روكي في إضافة الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63، حيث تلقى تمريرة أرضية من هيكتور فورت، وسدد كرة أرضية زاحفة أسفل يسار الحارس أنطونيو سيلفيرا.وفي الدقيقة 72، تلقى فيتور روكي البطاقة الصفراء الثانية، بسبب تدخله العنيف على مدافع ديبورتيفو ألافيس، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه.وواصل البلوجرانا سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق المتبقية، ليواصل سلسلة الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تخطى حاجز أوساسونا في الجولة الماضية.(موقع كورة)