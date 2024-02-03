Advertisement

رياضة

برشلونة يتفادى مفاجآت ألافيس

Lebanon 24
03-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1160399-638426001683933447.jpg
Doc-P-1160399-638426001683933447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تغلب برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 23 من عمر الدوري الإسباني.

ثلاثية البارسا حملت توقيع روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان وفيتور روكي في الدقائق 22 و49 و63، فيما سجل أموروديون هدف ألافيس في الدقيقة 51.
Advertisement

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز 12.

وحقق ألافيس، 3 انتصارات على التوالي في الليجا، قبل خسارته اليوم أمام البارسا، فيما حقق الفريق الكتالوني، فوزه الثاني تواليا في المسابقة.

وبدأت المباراة بضغط من برشلونة، وصوب جواو كانسيلو، كرة حولها الحارس إلى ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة.

واستمر الضغط من البلوجرانا، حتى نجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 22، بعدما سدد أسفل يسار الحارس أنطونيو سيلفيرا.

وتألق إينياكي بينيا حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة رأسية من جوريدي لاعب ألافيس في الدقيقة 36.

وأنقذ إلكاي جوندوجان، برشلونة من هدف التعادل، حيث شتت كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح جوندوجان في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50، إذ تلقى تمريرة عرضية من بيدري على الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء، وسدد على الطائر في منتصف المرمى بنجاح.

وسريعا قلص أموروديون النتيجة لديبورتيفو ألافيس، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 51، إذ تلقى عرضية من زميله صولا على الطرف الأيمن، وارتقى وسدد كرة رأسية على يسار الحارس إينياكي بينيا.

وتعرض اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان للإصابة في الظهر خلال الدقيقة 58، ولم يستطع استكمال اللعب، ودخل فيتور روكي بدلا منه.

ونجح فيتور روكي في إضافة الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63، حيث تلقى تمريرة أرضية من هيكتور فورت، وسدد كرة أرضية زاحفة أسفل يسار الحارس أنطونيو سيلفيرا.

وفي الدقيقة 72، تلقى فيتور روكي البطاقة الصفراء الثانية، بسبب تدخله العنيف على مدافع ديبورتيفو ألافيس، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه.

وواصل البلوجرانا سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق المتبقية، ليواصل سلسلة الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تخطى حاجز أوساسونا في الجولة الماضية.(موقع كورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2024-02-04
01:00 | 2024-02-04
23:00 | 2024-02-03
16:24 | 2024-02-03
15:29 | 2024-02-03
15:00 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24