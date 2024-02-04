Advertisement

رياضة

سبب طارئ يؤجل نزالا على لقب بطل العالم للملاكمة بالسعودية

Lebanon 24
04-02-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1160466-638426345470841449.jpg
Doc-P-1160466-638426345470841449.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تأجل النزال المرتقب بين بطلي العالم الملاكمة للوزن الثقيل، البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني ألكسندر أوسيك، الذي كان من المقرر أن يقام في السعودية يوم 17 شباط 2024.

 

وجاء ذلك بعد أن تعرض تايسون فيوري، حامل حزام المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، لجرح في جبهته تعرض له أثناء التمرينات يوم الجمعة، ما تطلب خياطته.

 

ونشر فيوري، الملاكم الملقب بـ"ملك الغجر"، صورته عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" وعلق: "أشعر بحزن كبير بعد مرور وقت كبير في الاستعداد للنزال، أشعر بالأسف تجاه منظمي الحدث الكبير، وأتطلع لإعادة جدولة النزال قريبا".

 
Advertisement

في المقابل، قال ايجيس كليماز مدير أعمال أوسيك، بطل "WBA Super, WBO, IBF, IBO, The Ring" إن فيوري يفعل أي شيء لتجنب مواجهة بطل العالم الأوكراني، وأضاف: "فيوري جبان وطلب من منافسه في التمرينات التسديد بقوة على جبهته كي يهرب".

( روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:45 | 2024-02-04
04:15 | 2024-02-04
01:00 | 2024-02-04
23:00 | 2024-02-03
23:00 | 2024-02-03
16:24 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24