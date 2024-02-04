بدء محاكمة ألفيس الاثنين بتهمة الاعتداء الجنسي

يمثل نجم كرة القدم البرازيلي، داني ألفيس، أمام محكمة الأسبوع الحالي بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة داخل ملهى ليلي بمدينة برشلونة في كانون الأول 2022.

من المقرر بدء المحاكمة يوم الإثنين وتستمر إلى الأربعاء في إحدى محاكم برشلونة.

ويطالب ممثلو الادعاء بعقوبة السجن 9 سنوات في حال أدين ألفيس، بينما يطالب محامو الضحية المزعومة بالسجن 12 عاما.

أمضى ألفيس العام الماضي داخل السجن الاحتياطي بعد رفض المحكمة طلبات الإفراج عنه بكفالة.

وكان ألفيس، البالغ من العمر 40 عاما، اعتقل في 20 كانون الثاني عام 2023 بعد استجابته لاستدعاء من الشرطة خلال زيارة لإسبانيا.

وأمرت المحكمة بسجنه بعد تحليل التحقيق الأولي للشرطة، والاستماع إلى شهادة الضحية المزعومة، والشهود، واللاعب.

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وأدى اعتقال ألفيس إلى تشويه صورته كلاعب يتمتع بشخصية كاريزمية ومسيرة طويلة وناجحة.

ويشار إلى أن ألفيس كان قد فاز بكثير من الألقاب المحلية والقارية مع العديد من الأندية العالمية الكبيرة ومنها برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جرمان، كما ساعد منتخب البرازيل في الفوز بلقب كوبا أميركا وإحراز ميدالية ذهبية أولمبية وهو في سن 38 عاما.

( سكاي نيوز)