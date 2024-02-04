Advertisement

رياضة

بدء محاكمة ألفيس الاثنين بتهمة الاعتداء الجنسي

Lebanon 24
04-02-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1160490-638426394533758152.jpeg
Doc-P-1160490-638426394533758152.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يمثل نجم كرة القدم البرازيلي، داني ألفيس، أمام محكمة الأسبوع الحالي بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة داخل ملهى ليلي بمدينة برشلونة في كانون الأول 2022.

 

من المقرر بدء المحاكمة يوم الإثنين وتستمر إلى الأربعاء في إحدى محاكم برشلونة.

 

ويطالب ممثلو الادعاء بعقوبة السجن 9 سنوات في حال أدين ألفيس، بينما يطالب محامو الضحية المزعومة بالسجن 12 عاما.

 

 أمضى ألفيس العام الماضي داخل السجن الاحتياطي بعد رفض المحكمة طلبات الإفراج عنه بكفالة. 

 

وكان ألفيس، البالغ من العمر 40 عاما، اعتقل في 20 كانون الثاني عام 2023 بعد استجابته لاستدعاء من الشرطة خلال زيارة لإسبانيا.

 

وأمرت المحكمة بسجنه بعد تحليل التحقيق الأولي للشرطة، والاستماع إلى شهادة الضحية المزعومة، والشهود، واللاعب.

 
Advertisement

وأدى اعتقال ألفيس إلى تشويه صورته كلاعب يتمتع بشخصية كاريزمية ومسيرة طويلة وناجحة.

 

ويشار إلى أن ألفيس كان قد فاز بكثير من الألقاب المحلية والقارية مع العديد من الأندية العالمية الكبيرة ومنها برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جرمان، كما ساعد منتخب البرازيل في الفوز بلقب كوبا أميركا وإحراز ميدالية ذهبية أولمبية وهو في سن 38 عاما.

( سكاي نيوز)

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:45 | 2024-02-04
03:00 | 2024-02-04
01:00 | 2024-02-04
23:00 | 2024-02-03
23:00 | 2024-02-03
16:24 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24