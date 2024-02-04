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رياضة

بعد تراجع أمازون ونتفليكس.. ديزني تشتري "وثائقي" كلوب

Lebanon 24
04-02-2024 | 07:45
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كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن شركة ديزني دخلت في محادثات متقدمة مع ليفربول لشراء فيلم وثائقي عن المدرب يورغن كلوب يتم عرضه على القناة الشهيرة.

قالت الصحيفة إن "أمازون رفضت فرصة شراء الفيلم قبل الإعلان عن قرار كلوب المغادرة في الصيف، الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن محدودية الوصول إلى غرفة تبديل الملابس".
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وأضافت "من جهتها، أعربت نتفلكس أيضاً عن تحفظاتها، تاركة ديزني في المقدمة".

وتابعت "تم عرض المشروع أيضاً على سكاي سبورتس وتي إن تي سبورت، على الرغم من أن التركيز الأساسي للشبكتين ينصب على الرياضة الحية، فمن المفهوم أن السعر المطلوب أعلى بكثير من ميزانيتهما المعتادة للأفلام الوثائقية".

وواصلت "أدى رحيل كلوب الوشيك إلى إعطاء الفيلم الوثائقي دفعة كبيرة، على الرغم من أن مشجعي ليفربول الذين يأملون في الحصول على تصوير جيد لتحدي فريقه للفوز بأربعة ألقاب خلال بقية الموسم".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحصل ليفربول على 10 ملايين جنيه إسترليني من ديزني نظير بيع حقوق الفيلم الوثائقي.
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