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رياضة

"آخر لاعب حي" في نهائي مونديال 1958 يفارق الحياة!

Lebanon 24
04-02-2024 | 10:44
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توفي جناح منتخب السويد الهداف التاريخي لنادي فيورنتينا الإيطالي كورت هامرين عن عمر 89 عاما، حسبما أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، الأحد.

وأطلق على هامرين لقب "الطائر الصغير" نظرا لسرعته ورشاقته في خط الهجوم.
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وقاد هامرين منتخب السويد للصعود لنهائي كأس العالم 1958 على ملعبه عندما أحرز 4 أهداف في المسابقة، وكان آخر لاعب على قيد الحياة شارك في المباراة النهائية التي انتهت بفوز البرازيل بقيادة بيليه 5-2.

وقال الاتحاد السويدي لكرة القدم: "رحل أحد عظماء كرة القدم في السويد. فلترقد بسلام يا كورت هامرين".

وأضاف الاتحاد: "هو أسطورة على مستوى فريقي أيك (السويدي) وفيورنتينا بالنظر للجهود التي بذلها مع الناديين. شكرا لك ياكوري على كل الذكريات التي كنت طرفا فيها مع المنتخب السويدي خلال سنوات طويلة. فلترقد بسلام".

وبدأ هامرين مسيرته في ملاعب كرة القدم في صفوف أيك، لكن انجازاته بصفة أساسية ترتبط بوجوده في الدوري الإيطالي، في صفوف يوفنتوس وبادوفا وفيورنتينا وميلان ونابولي، بينما يحتل المركز التاسع في قائمة هدافي البطولة على مر العصور برصيد 190 هدفا.

وأمضى هامرين 8 مواسم في صفوف فيورنتينا، وقاده للفوز بكأس أبطال الكؤوس الأوروبية في 1961، وهو أهم لقب أوروبي في تاريخ النادي، وهو أيضا الهداف التاريخي للفريق البنفسجي برصيد 208 أهداف.

ورغم أن هامرين لعب بعد ذلك لميلان وفاز معه بالدوري المحلي وكأس أوروبا قبل أن ينهي مسيرته في بلاده السويد، فإنه عاد إلى فلورنسا حيث عاش مع أسرته وتوفي في منزله بهذه المدينة التي أحبته بجنون.
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