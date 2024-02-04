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رياضة

الفيفا يعلن عن موعد انطلاق "مونديال" 2026.. والبداية من هذا الملعب

Lebanon 24
04-02-2024 | 15:50
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كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأحد، أن استاد أزتيكا الأيقوني في مكسيكو سيتي، سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 حزيران.

ونظمت المكسيك كأس العالم مرتين عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في استاد أزتيكا.
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كما سجل المهاجم الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفه الشهير المسمى "هدف القرن" ضد إنكلترا في الملعب ذاته.

وستنظم النهائيات الأولى التي يشارك فيها 48 منتخباً عوضاً عن 32، في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وسيصبح "أزتيكا" أول ملعب يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 3 مرات، بعدما سبق له اعطاء إشارة انطلاق نهائيات 1970 و1986، إضافة الى استضافته للمباراتين النهائيتين في تلك النسختين حين توجت البرازيل على حساب إيطاليا (4-1) والأرجنتين على حساب ألمانيا الغربية (3-2) توالياً. (الحرة)
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