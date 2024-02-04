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رياضة
اتحاد كرة القدم المصري يقيل فيتوريا.. من عيّن مكانه؟
Lebanon 24
04-02-2024
|
23:00
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اقالة مدرب المنتخب الوطني الأول البرتغالي روي فيتوريا عقب الخروج من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا، إثر الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.
وقال مجلس إدارة الاتحاد في بيان عقب اجتماعه الأحد: "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري عقب مناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم".
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كما قرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، مدربا مؤقتاً للمنتخب لحين اختيار مدير فني أجنبي وجهازه المعاون.
ولم يوضح بيان اتحاد الكرة مصير البند الجزائي في عقد فيتوريا الذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 200 الف يورو، ويحق له الحصول على راتب ثلاثة اشهر في حال إقالته قبل انتهاء مهلة 15 يومًا من تاريخ الخروج من كأس أمم إفريقيا.
وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر في تموز 2022 خلفا لايهاب جلال بعقد يمتد لأربع سنوات. وقاد البرتغالي المنتخب في 18 مباراة، منها 8 ودية بالإضافة الى 10 مباريات رسمية.
ويخوض الفراعنة مباراتهم الرسمية الأولى المقبلة أمام بوركينا فاسو في 5 حزيران 2024 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. (سكاي نيوز)
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