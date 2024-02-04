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رياضة
قبل الإنتقال إلى ريال مدريد.. طلب أخير من باريس إلى مبابي
Lebanon 24
04-02-2024
|
23:47
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قدم باريس سان جيرمان، طلبا للفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن اتخاذه قرارا بالانتقال لريال مدريد، في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تدرك جيدا أن مبابي سيرحل بنهاية الموسم لرغبته في الانضمام إلى ريال مدريد.
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وأضافت الصحيفة، أن إدارة باريس تضغط على مبابي لعدم إعلان قرار رحيله في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، لتجنب حدوث اضطرابات في الفريق تؤثر على مشواره بدوري أبطال أوروبا.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد سيدفع لمبابي نصف ما سيحصل عليه في باريس سان جيرمان، لكن ستكون هناك مكافأة توقيع لم يتم الكشف عنها بعد.
وكان مبابي قريبا من الانتقال لريال مدريد في صيف 2022، قبل أن يتراجع ويجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين.(موقع كورة)
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