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رياضة
ريال مدريد يقع بفخ التعادل.. والعين على مباراة الوصيف
Lebanon 24
04-02-2024
|
23:54
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سقط ريال مدريد في فخ التعادل 1-1 أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة 23 من عم الليجا، على ملعب البرنابيو.
إبراهيم دياز تقدم للميرنجي في الدقيقة 19، بينما تعادل ماركوس يورينتي للروخي بلانكوس في الدقيقة (90+3).
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ورفع ريال مدريد رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الليجا، مقابل 48 نقطة في جعبة الأتلتي رابع الترتيب.
وينتظر ريال مدريد، مواجهة صعبة ضد الوصيف جيرونا، خلال الجولة المقبلة، حيث أصبح الفارق حاليا نقطتين فقط.
وتعادل ريال بيتيس مع ضيفه خيتافي بهدف لهدف.
الضيوف بادروا بافتتاح التسجيل بهدف ماسون غرينوود من ركلة جزاء في الدقيقة 8 وتحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء أيضاً تولى إيسكو تنفيذها بنجاح معدلا النتيجة في الدقيقة 35.
من جهته، استعاد سيلتا فيغو نغمة الفوز بعد انتصاره على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف دون مقابل، الضيوف حسموا المباراة منذ شوطها الأول، حيث بادر النرويجي يورغن ستراند لارسن بفتح باب التسجيل عند الدقيقة 24 قبل أن يدعم زميله لوكا دي لا توري تقدم فريقه بهدف ثان بعدها بدقيقة واحدة.
وفي الدقيقة الأخيرة من المواجهة، عزز اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس النتيجة بهدف ثالث، ليحقق سيلتا فيغو فوزاً مهما مكنه من كسب نقاط ثمينة في صراع أسفل الترتيب.
وانتهت المباراة التي جمعت فياريال بضيفه قادش بالتعادل السلبي على الرغم من كثرة الفرص التي أتيحت لكل من الفريقين في شوطي المباراة.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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