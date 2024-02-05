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رياضة
هل أدركتم قيمة صلاح؟.. كوارث فان دايك وأليسون تخبرنا
Lebanon 24
05-02-2024
|
01:04
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سقط ليفربول أمام آرسنال بنتيجة (3-1) الأحد على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثلاثية الجانرز كل من "بوكايو ساكا ومارتينيلي وتروسارد" في الدقائق 14 و67 و90+2، بينما أحرز جابرييل ماجالهايس هدف ليفربول الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه (45+3).
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بهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 49 نقطة، ليحتل وصافة الدوري، مقلصا الفارق مع ليفربول صاحب الصدارة إلى نقطتين فقط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، علمًا بأنه خاض مباراتين أقل.
وكان قد أعلن يورغن كلوب الشهر الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنه "فقد القدرة على مواصلة القتال".
وتساءل كثيرون عن سر رغبة كلوب في الرحيل، بينما يتصدر فريقه ترتيب البريميرليج، لكن جاءت الإجابة خلال مواجهة آرسنال الحاسمة.
أخطاء كبيرة وقع فيها القائد فيرجيل فان دايك والحارس أليسون بيكر، تسببت في خروج الفريق خاسرًا في مباراة قد يندمون كثيرًا عليها.
وخسر كلوب مع ليفربول بطولتين دوري بفارق نقطة واحدة عن السيتي، وبسيناريوهات درامية، وها هم الآن يمنحون الفريق السماوي فرصة كبرى لاعتلاء الصدارة، ومن ثم التتويج بلقب آخر.
ظن كثيرون أن غياب النجم المصري محمد صلاح، لن يؤثر بالسلب على ليفربول، حيث حقق الفريق العديد من الانتصارات في فترة غيابه.
لكن البعض تناسى أن اللاعب الكبير هو رجل المواجهات الصعبة، وهذه كانت ميزة صلاح الأهم، لكن الثلاثي الهجومي ديوجو جوتا وكودي جاكبو ولويس دياز، فشل بشكل واضح في اختراق حصون آرسنال وتشكيل الخطورة المطلوبة على المرمى.حتى الهدف الذي هز شباك الحارس رايا، جاء بخطأ دفاعي واضح من لاعبي آرسنال، الذين تكفلوا بتسجيل التعادل لليفربول قبل نهاية الشوط الاول.(goal.com)
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