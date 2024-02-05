Advertisement

رياضة

ديربي مدريد تحت المجهر!

Lebanon 24
05-02-2024 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1160727-638427179032619422.jpg
Doc-P-1160727-638427179032619422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت مباراة الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني بين ريال وأتلتيكو مدريد أزمة تحكيمية بعدما سجل أتلتيكو مدريد هدفًا مع بداية الشوط الثاني.

جاء الهدف من ركلة ركنية سجلها اللاعب ستيفان سافيتش برأسية رائعة، بالتحديد في الدقيقة الـ 48 من عمر المواجهة.
Advertisement

في نفس اللحظة قرر حكم الفيديو المساعد التدخل من أجل إلغاء الهدف بشكل فوري، معلنًا وجود تسلل على ساؤول.نجم وسط ملعب أتلتيكو مدريد تواجد أمام حارس المرمى أندريه لونين وأثر بشكل واضح على تمركزه وأعاقه عن التصدي للكرة، بالرغم من أنها كانت بعيدة عنه.

بعدها بلحظات رفض الحكم احتساب ركلة جزاء على ساؤول من جديد بعدما أعاق لوكاس فاسكيز داخل منطقة الجزاء بشكل واضح.ومن جديد سقط جود بيلينجهام في منطقة الجزاء بعد اعتراض سافيتش له لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء.(goal.com)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:35 | 2024-02-05
04:20 | 2024-02-05
03:40 | 2024-02-05
01:36 | 2024-02-05
01:04 | 2024-02-05
23:54 | 2024-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24