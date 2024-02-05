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رياضة

كأس العالم 2026: الإفتتاحية في ملعب أزتيكا ونيوجيرسي تحتضن النهائي

Lebanon 24
05-02-2024 | 01:36
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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو -الأحد- أن ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 حزيران، فيما سيقام النهائي في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.
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وأضاف الفيفا أن المباراة النهائية ستقام في نيوجيرسي حيث مقر فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الثنائي المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

كما أعلن الفيفا الجدول الكامل لمباريات أبرز حدث كروي في العالم.

وستقام نهائيات كأس العالم 2026 -التي سيشارك فيها 48 منتخبا وستختتم في تموز المقبل- على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستضاف الملعب المفتوح المخصص للنهائي -والذي تبلغ سعته 82 ألفا و500 متفرج- نهائي كأس كوبا أميركا في نسختها المئوية عام 2016 عندما حرمت تشيلي منافستها الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي من الفوز باللقب للمرة الثانية وذلك بركلات الترجيح.

وستقام المباراة الأولى في كندا -التي لم يسبق لها استضافة أي مباراة في كأس العالم- يوم 12 حزيران في تورنتو على أرض فريق المدينة المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين، فيما ستكون المباراة الافتتاحية بالولايات المتحدة في لوس أنجلوس على أرض فريق رامس المنافس في دوري كرة القدم الأميركية أيضا.

وستشتمل بطولة كأس العالم 2026 على 104 مباريات بدلا من 64 مباراة كما جرت العادة، بما في ذلك مرحلة خروج مغلوب إضافية، بسبب القرار المعلن سابقا بتوسيع البطولة إلى 48 فريقا من 32.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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