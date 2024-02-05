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رياضة
ضربة موجعة للمانشستر
Lebanon 24
05-02-2024
|
03:40
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أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي الأحد أنه سيتم تقييم حالة الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع الفريق، بعد أن تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الفريق ضد وست هام يونايتد.
ووفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية"، تعرَّض مارتينيز للإصابة خلال اللقاء الذي جرى بملعب "أولد ترافورد"، ضمن المرحلة الـ23 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعكر صفو احتفالات جماهير الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر"، بالفوز (3/ صفر) على ضيفه اللندني.
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ولم يستطع الدولي الأرجنتيني إكمال المباراة، بعدما أصيب بآلام في الركبة، إثر تعرُّضه لالتحام قوي من جانب فلاديمير كوفال، لاعب وست هام.
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد أن "مارتينيز حاول إكمال المباراة، لكن بعد دقائق سقط أرضاً من قوة الألم، وخرج من ملعب (مسرح الأحلام)، لينزل الفرنسي رافاييل فاران بدلاً منه".(الشرق الأوسط)
المصدر: الشرق الأوسط
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