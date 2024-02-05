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رياضة

النشامى عينهم على الحلم العربي.. مبارتان تفصلانه عن اللقب

Lebanon 24
05-02-2024 | 04:35
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أصبح المنتخب الأردني على بعد خطوات من التتويج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاجأ الجميع بالتأهل لنصف نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وخالف منتخب "النشامى" التوقعات التي لم تضعه ضمن المنتخبات المرشحة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.
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ولم يكن أكثر المتفائلين من الجماهير الأردنية يتوقع وصول منتخب بلاده لهذه المرحلة من البطولة وبهذه القوة التي يلعب بها الفريق منذ الجولة الأولى وحتى الآن.

ونجح المنتخب الأردني في التأهل للدور الثاني بعدما حل في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على ماليزيا برباعية نظيفة، والتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، قبل أن يخسر أمام البحرين بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

ولكن "النشامى" ضمنوا الصعود قبل هذه المباراة من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وواصل المنتخب الأردني مسيرته الناجحة في ثمن النهائي، ونجح في تحويل خسارته بهدفين لهدف أمام المنتخب العراقي إلى فوز ثمين ومثير في الدقائق الأخيرة 3-2، ليضرب موعدا مع منتخب طاجيكستان في ربع النهائي.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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