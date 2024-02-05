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رياضة

إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز مثير

Lebanon 24
05-02-2024 | 04:57
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فاز إنتر ميلان على غريمه يوفنتوس 1-0 في ملعب سان سيرو بفضل هدف بنيران صديقة في الشوط الأول ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل فيدريكو جاتي لاعب يوفنتوس هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37 ليمنح إنتر ميلان التقدم.
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وأرسل إنتر عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء أخفق جاتي في تشتيتها ليضع الكرة داخل شباك فريقه.

وكاد هاكان شالهان أوغلو أن يضيف الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 57 لكن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر.

واقترب جاتي من تعويض الخطأ الذي ارتكبه في الشوط الأول بتسديدة هائلة في الدقيقة 67 من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

ورد إنتر بمحاولة خطيرة انتهت بعرضية من الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة استقبلها نيكولو باريلا الذي أفلت من الرقابة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس شتينسني ببراعة في الدقيقة 69.

كما أنقذ حارس يوفنتوس محاولة خطيرة من ماركو أرناوتوفيتش من داخل المنطقة في الدقيقة 87.

ورفع إنتر رصيده إلى 57 نقطة من 22 مباراة في الصدارة متقدما بأربع نقاط على يوفنتوس الثاني الذي لعب 23 مباراة.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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