الاتحاد المغربي يحسم رسميا مصير الركراكي

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وقال الاتحاد المغربي "عقد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المحلي، عدة اجتماعات لتقييم مشاركة المنتخب في كأس أفريقيا مع الركراكي، الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج".وأضاف بيان اتحاد الكرة "كما تم الوقوف على أسباب الخلل في البطولة، خاصة في المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا".وشدد "لقجع أكد ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهد لاحتلال المكانة التي يستحقها المنتخب من أجل إسعاد الجماهير في المنافسات القادمة، وفي مقدمتها تصفيات مونديال 2026، والتحضير بقوة لأمم أفريقيا 2025".وأوضح البيان "الاتحاد المغربي يجدد الثقة في الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، ويمنحه كل الدعم من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها الكرة المغربية بصفة عامة، والمنتخب الوطني بصفة خاصة".وأتم "كما يشكر اتحاد الكرة، الجماهير المغربية الوفية داخل وخارج الوطن، على التضحية المبذولة، خاصة الجماهير التي تحملت عناء السفر إلى كوت ديفوار". (كووورة)