أرسنال يصفع ليفربول بثلاثية قاسية بعد "أخطاء كارثية"

ألحق أرسنال خسارة مؤلمة بضيفه ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف لهدف، الأحد، على ملعب "الإمارات"، في قمة لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وأوقف "الجانرز" سلسلة مكونة من 15 مباراة متتالية في المسابقة دون هزيمة "للريدز"، وهي الهزيمة الثانية للفريق هذا الموسم، بعد خسارته أمام توتنهام بهدفين لهدف، في الجولة السابعة.

بهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده 49 نقطة متقدما للمركز الثاني في جدول الترتيب العام، في حين توقف رصيد ليفربول على 51 نقطة، محافظا على موقعه في المركز الأول.

سجل لأرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة 14 والبرازيلي غابرييل مارتينيلي مستغلاً خطأ فادحا للمدافع فان دايك والحارس أليسون في الدقيقة67، وأكمل البلجيكي لياندرو تروسارد ثلاثية أرسنال في الدقيقة90.

في حين سجل البرازيلي غابرييل ماجالييس مدافع أرسنال، هدف ليفربول الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45، وشهد اللقاء طرد مدافع ليفربول، الفرنسي إبراهيم كوناتي في الدقيقة 88.

وفي نفس الجولة، تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه وست هام بثلاثية نظيفة، وولفرهامبتون على مضيفه تشيلسي برباعية لهدفين، وتعادل بورنموث مع ضيفه نوتينغهام فورست بهدف لمثله.

Advertisement

( الأناضول)