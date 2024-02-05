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رياضة

في عيد ميلاده.. نجوم النصر يفاجئون رونالدو

Lebanon 24
05-02-2024 | 23:00
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أقام نادي النصر السعودي حفلا خاصا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد ميلاده.

 

وقبيل انطلاق التدريبات امس، احتفل لاعبو النصر بعيد ميلاد رونالدو، الذي أتم عامه الـ39.

 
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ونشر نادي النصر فيديو من الحفل عبر حسابه على منصة "إكس" وعلق عليه قائلا: "سنة جديدة للتاريخي، نجوم النصر يحتفلون بقائدهم".

 

وظهر رونالدو في الفيديو وهو يحتفل مع زملائه، وقام بتقطيع الكعكة التي أعدها النادي قبل استئناف المران.

 

وعاد رونالدو إلى التدريبات امس، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن النصر في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بكأس موسم الرياض الخميس الماضي والتي انتهت بفوز كاسح للفريق السعودي بنتيجة 6-0.

( روسيا اليوم)

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