Advertisement

رياضة

مانشستر سيتي يحوّل تأخّره مع برنتفورد لفوز

Lebanon 24
05-02-2024 | 18:22
A-
A+
Doc-P-1161076-638427790898109722.jpg
Doc-P-1161076-638427790898109722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل فيل فودن ثلاثة أهداف رائعة ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على مضيفه برنتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين ليقلص حامل اللقب الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين فقط مع تبقي مباراة مؤجلة لسيتي.
Advertisement
ورغم الضغط المتواصل تقريبا من سيتي، تقدم برنتفورد بهدف نيل موباي في الدقيقة 21 لكن فودن أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ثم أضاف هدفين رائعين آخرين ليسيطر الفريق الزائر على الكرة في مباراة أخرى استحوذ فيها وفرض هيمنته.
ويتصدّر ليفربول، الذي خسر أمام أرسنال أمس الأحد، الترتيب برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، لكن سيتي رفع رصيده إلى 49 نقطة من 22 مباراة مقابل 49 نقطة لأرسنال من 23 مباراة.
وفاز برنتفورد ذهابا وإيابا على سيتي الموسم الماضي، حيث تغلب عليه 1-صفر في لندن في المباراة الأخيرة في مايو بعد أن حُسم اللقب بالفعل، بعد فوزه 2-1 على ملعب الاتحاد في تشرين الثاني بهدفين لإيفان توني.

وبدا تحقيق الفوز مجددا أمرا غير مرجح لبرنتفورد، حيث أطلق خوليان ألفاريز تسديدتين أبعدهما مارك فليكن، الذي تصدى بعد ذلك بشكل أفضل لتسديدة كايل ووكر بعيدة المدى التي غيرت مسارها قبل وصولها للمرمى.
وسجّل برنتفورد أولا بعدما أطلق فليكن ركلة مرمى فشل نيثن آكي، تحت ضغط من توني، في إبعادها لينطلق موباي نحو المرمى ويسكن الكرة بهدوء في الزاوية السفلى بعد 21 دقيقة.

ولم يسجّل موباي حين كان في إيفرتون، لكنه أحرز الآن خمسة أهداف في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات خلال فترة إعارته لبرنتفورد.

وحصل إرلينغ هالاند على فرصة لإدراك التعادل على الفور، لكن فليكن أنقذ التسديدة بقدميه مرة أخرى، قبل أن ينقذ تسديدة من يوسكو جفارديول مجددا.
وأدرك سيتي التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما استغل فودن إبعاد ضعيف للكرة بضربة رأس ليسكنها الشباك من التسديدة رقم 17 لفريقه على المرمى في الشوط الأول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:48 | 2024-02-06
23:40 | 2024-02-05
23:34 | 2024-02-05
23:00 | 2024-02-05
15:20 | 2024-02-05
12:15 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24