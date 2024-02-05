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رياضة

عين كوريا على اللقب الثاني.. مباراة مثيرة ستجمعها مع النشامى اليوم

Lebanon 24
05-02-2024 | 23:34
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يواصل منتخب كوريا الجنوبية البحث عن اللقب الأول في كأس آسيا منذ نسخة عام 1960، عندما توّج بالكأس للنسخة الثانية على التوالي آنذاك، حيث سيواجه الأردن، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي البطولة.

وفي تصريحات نقلها موقع "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم" عن يورغن كلينسمان مدرب كوريا قال: "متحسمون جدا لهذه المباراة المهمة أمام المنتخب الأردني، فقد كانت المباراة الأولى بيننا في دور المجموعات قوية للغاية، حيث يقوم المدرب عموتة بعمل مذهل وكان ذلك واضحا من خلال النتائج المميزة التي حققوها حتى الآن".
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وأوضح المدرب الألماني: "نحن بدورنا قطعنا شوطا طويلا في هذ البطولة، وأعتقد أنه تنتظرنا مباراة صعبة أخرى أمامهم، لذلك يجب أن نكون في قمة تركيزنا ولياقتنا البدنية خلال خوضنا هذه المباراة والتي نوّد من خلالها الوصول إلى النهائي".

وشدد بالقول: "أنا محظوظ بتدريب هذا الفريق الذي دائما يتطلع إلى المستقبل، فأنا أستمتع بكل لحظة من لحظات هذه البطولة، فهذه تجربة فريدة وممتعة للغاية بالنسبة لي، وهدفنا تحقيق الإنجاز في هذه البطولة، ونحن نؤمن بأننا قادرون على تحقيق ذلك".

وأضاف: "نصيحتي للاعبين أن يبقوا هادئين ومُركزين على مواجهة الأردن فقط في الوقت الحالي، وأن يُحيّدوا كل ما يدور حول المباراة ويشتت أذهانهم، لأن ذلك لن يكون في مصلحة الفريق، ولكنني أعتقد في ذات الوقت أن لاعبي فريقي لديهم الخبرة الكافية ويتمتعون بدافع كبير، وهم يعرفون ما هو مطلوب منهم جيدا في هذه البطولة، وكيفية القتال حتى آخر لحظة من كل مباراة نخوضها".

وختم بالقول: "اقتربنا من قطع خط النهاية وأتمنى أن نقطعه بنجاح وأن نكون في المركز الأول لكن لا نستطيع الآن أن نفكر في النهائي، علينا التركيز فقط على مباراتنا القادمة في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الأردني".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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