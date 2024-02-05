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رياضة
تشيلسي عاجز عن إقالة بوكيتينو
Lebanon 24
05-02-2024
|
23:40
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تقف إدارة تشيلسي عاجزة عن اتخاذ قرار مصيري بشأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في ظل سوء نتائج الفريق تحت قيادته هذا الموسم.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة النادي اللندني تشعر بالقلق إزاء إقالة بوكيتينو من منصبه، نظرا لإمكانية دخول البلوز في نفق مظلم.
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وأشارت إلى خشية مسؤولي تشيلسي الاقتراب من حافة الخطر حال إقالة المدرب الأرجنتيني، ما قد يدفع النادي لخرق قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي.
ويتبقى على انتهاء عقد بوكيتينو 18 شهرا، ما سيكلف تشيلسي 10 ملايين جنيه إسترليني، حال الإطاحة به من منصبه.
وأضافت الصحيفة أن "أي مدفوعات يتم الاتفاق عليها قبل حزيران المقبل، سيتم احتسابها ضمن قواعد الربح والاستدامة في البريميرليج هذا الموسم، وهو ما يكافح تشيلسي لتجنب انتهاكه، بعد إنفاق أكثر من مليار إسترليني منذ استحواذ تود بويلي على النادي".
وبات بطل أوروبا في مناسبتين، بحاجة ماسة لجمع عشرات الملايين من مبيعات اللاعبين بحلول نهاية حزيران المقبل، لتجنب اتهامه بخرق حدود الإنفاق، وهي مشكلة تفاقمت بسبب فشله في بيع بعض اللاعبين مثل أرماندو بروخا في كانون الثاني الماضي.
يذكر أن أندية البريميرليج يسمح لها بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين إسترليني كحد أقصى على مدار 3 سنوات، رغم وجود بعض الاستثناءات، مثل الإنفاق على البنية التحتية وكرة القدم النسائية والاستثمار في الشباب.(موقع كورة)
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