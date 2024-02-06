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رياضة

أولمبياد باريس 2024: البرازيل تقبع بذيل الترتيب والأرجنتين يسقط بالفخ

Lebanon 24
06-02-2024 | 04:05
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تقدم منتخب باراغواي الأولمبي خطوة هامة نحو التأهل لمنافسات كرة القدم للرجال بدورة باريس الأولمبية 2024، المقررة الصيف المقبل في العاصمة الفرنسية.

واقتنص منتخب باراغواي فوزا ثمينا 1 - صفر على نظيره البرازيلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) المؤهلة للأولمبياد، التي شهدت أيضا تعادل الأرجنتين 2 - 2 مع فنزويلا، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.
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وتقام النسخة الـ14 من تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية المؤهلة للدورة الأولمبية، في فنزويلا خلال الفترة من 20 كانون الثاني الماضي حتى 11 شباط  الجاري، بمشاركة المنتخبات الأولمبية (تحت 23 سنة) للدول العشرة الأعضاء في كونميبول، على أن يصعد المتصدر والوصيف فقط للأولمبياد.

ويدين منتخب باراغواي بفضل كبير في تحقيق هذ الفوز للاعبه فابريزيو بيرالتا، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

من جانبه، تعادل منتخب الأرجنتين في فوز كان في متناوله، بنتيجة 2 - 2 في الوقت القاتل أمام منتخب فنزويلا.

وتقدم منتخب فنزويلا بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل ليوناردو براي، حارس مرمى الأرجنتين، هدفا بالخطأ في شباكه في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل المنتخب الأرجنتيني بالطريقة ذاتها، بعدما أحرز كارلوس فيفاس، مدافع أصحاب الأرض، هدفا عكسيا في الدقيقة 39.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز تياجو ألمادا الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 61، لكن كيفن كيلسي منح التعادل لفنزويلا في اللحظات الأخيرة، عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب المضيف في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وبذلك، تصدر منتخب باراغواي ترتيب المرحلة النهائية برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي الأرجنتين وفنزويلا، فيما يقبع منتخب البرازيل في ذيل الترتيب بلا نقاط.(الإمارات برس)
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