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رياضة

أحد أبرز أعلام الكرة اللبنانية.. "أبو طالب" في ذمة الله

Lebanon 24
06-02-2024 | 06:34
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غيّب الموت نجم كرة القدم اللبنانية السابق محمود محمد برجاوي "ابو طالب"، عن عمر يناهز الـ83 سنة، وذلك بعد صراع مع المرض.
 
 
وبرز برجاوي، كلاعب ثم مدرب، وارتبط اسمه بالراحل عدنان الشرقي في الجهاز الفني لنادي الانصار، حيث كان ابو طالب مساعدا للشرقي.
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وأعلن نادي الأنصار وفاة برجاوي، وقال في بيان: "يتقدّم رئيس مجلس إدارة نادي الأنصار الرياضي وأعضاؤه بأحرّ التعازي برحيل المدرب الوطني محمود برجاوي "أبو طالب" أحد روّاد النادي الذي كان رفيق درب أسطورة الأنصار الراحل الحاج عدنان الشرقي في مسيرة بناء أمجاد الأنصار".
 
ومختار محلة المزرعة محمود برجاوي، متأهل من سميرة بيلاني وأب لثلاثة شباب: خالد وطالب ومحمد.
 
 
اشتهر باسم "أبو طالب" منذ كان في الحادية عشرة، ونذر إذا رزقه الله طفلا أن يطلق عليه اسم خالد، علما أن خالد هو المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الشاطئية.
 
وسيصلى على جثمان الراحل عصر اليوم في جبانة الشهداء، على ان تقبل التعازي في منزله الكائن في طريق الجديدة.

رياضة

تعازي ووفيات

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