Advertisement

رياضة

بعد تعثر صفقة انتقاله للأهلي المصري.. أبو جبل يدرس اتخاذ قرار مفاجئ

Lebanon 24
06-02-2024 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1161290-638428293312526267.jpeg
Doc-P-1161290-638428293312526267.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبحث حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو جبل إنهاء مسيرته بالاعتزال، بعد تعثر صفقة انتقاله للأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أبو جبل في تصريحات نقلها الصحفي سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إنه يعيش حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة بعد خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، بالإضافة إلى تعثر صفقة انتقاله للأهلي.
Advertisement
 
وأضاف زاهر: "الحارس يرى أنه تعرض لظلم كبير، ومحاولات لاختلاق أزمة مع زميله في المنتخب الحارس محمد الشناوي قائد الأهلي، رغم أنه لم يحدث أي خلاف بينهما".

وتابع زاهر نقلا عن أبو جبل: "أنا ثاني أكبر لاعب في منتخب مصر، وكنت أركض لجلب زجاجة المياه للشناوي، وعلاقتنا أكثر من رائعة، ولا أعلم سبب ترويج هذه الإشاعات".

ورد أبو جبل على إشاعات توقيعه مع الأهلي خلال تواجده مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، بالقول: "لم أتحدث مع أي مسؤول بخصوص انتقالي للأهلي. إذا خرج أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء، ليعلن توقيعي أثناء البطولة سأعتزل كرة القدم".

وأتم: "المفاوضات بخصوص انتقالي للأهلي دارت بشكل رسمي بين مسؤولي فريقي بنك الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي، وكان الاتفاق بأن يتم الإعلان عن الصفقة بعد كأس الأمم الإفريقية".

ولم تكتمل صفقة انتقال أبو جبل للأهلي بعد تراجع الأخير واعتذاره عن إتمام الصفقة لأسباب مجهولة. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:19 | 2024-02-06
12:20 | 2024-02-06
10:19 | 2024-02-06
09:00 | 2024-02-06
06:34 | 2024-02-06
04:10 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24