بعد تعثر صفقة انتقاله للأهلي المصري.. أبو جبل يدرس اتخاذ قرار مفاجئ

يبحث حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو جبل إنهاء مسيرته بالاعتزال، بعد تعثر صفقة انتقاله للأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال أبو جبل في تصريحات نقلها الصحفي سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إنه يعيش حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة بعد خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، بالإضافة إلى تعثر صفقة انتقاله للأهلي.

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وأضاف زاهر: "الحارس يرى أنه تعرض لظلم كبير، ومحاولات لاختلاق أزمة مع زميله في المنتخب الحارس محمد الشناوي قائد الأهلي، رغم أنه لم يحدث أي خلاف بينهما".



وتابع زاهر نقلا عن أبو جبل: "أنا ثاني أكبر لاعب في منتخب مصر، وكنت أركض لجلب زجاجة المياه للشناوي، وعلاقتنا أكثر من رائعة، ولا أعلم سبب ترويج هذه الإشاعات".



ورد أبو جبل على إشاعات توقيعه مع الأهلي خلال تواجده مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، بالقول: "لم أتحدث مع أي مسؤول بخصوص انتقالي للأهلي. إذا خرج أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء، ليعلن توقيعي أثناء البطولة سأعتزل كرة القدم".



وأتم: "المفاوضات بخصوص انتقالي للأهلي دارت بشكل رسمي بين مسؤولي فريقي بنك الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي، وكان الاتفاق بأن يتم الإعلان عن الصفقة بعد كأس الأمم الإفريقية".



ولم تكتمل صفقة انتقال أبو جبل للأهلي بعد تراجع الأخير واعتذاره عن إتمام الصفقة لأسباب مجهولة. (روسيا اليوم)