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رياضة

للمرة الأولى بتاريخه.. منتخب عربي يبلغ نهائي كأس آسيا

Lebanon 24
06-02-2024 | 12:20
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حقق المنتخب الأردني مفاجأة من العيار الثقيل، وهزم منتخب كوريا الجنوبية، بجدارة واستحقاق، في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

 

وعلى استاد أحمد بن علي في الدوحة، مساء اليوم، قدم "نشامى الأردن" درسا في كرة القدم، لنظيرهم الكوريين، وحققوا الانتصار بنتيجة 2-0.

 

وسيطر المنتخب الأردني على اللقاء منذ بدايته، وكانوا الأقرب للتسجيل في مرات عديدة، لكنهم انتظروا للشوط الأول لحسم اللقاء المثير. 

 

وعانى المنتخب الكوري كثيرا، برغم تشكيلته المدججة بالنجوم، من صلابة الدفاع الأردني، ومهارة مهاجميه، فبدا تائها أمام القوة الأردنية.

 

وبذلك، وصل المنتخب الأردني لنهائي بطولة كأس آسيا، للمرة الأولى بتاريخه، حيث سيواجه السبت المقبل، الفائز من لقاء قطر وإيران، في نهائي مثير مرتقب.

( سكاي نيوز)
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