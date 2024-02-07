بعد تأهل "النشامى".. ولي عهد الأردن يحتفل في شوارع عمّان (فيديو)

بعد فوز منتخب "النشامى" بمباراة أمس الثلاثاء ضد منتخب كوريا الجنوبية ليبلغ المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، شهدت شوارع عديدة في الأردن احتفالات.



فقد أظهر مقطع مصور مشاركة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله خلال الاحتفال في شوارع العاصمة عمّان بتأهل "النشامى".



وأظهر المقطع ولي العهد وهو ينزل بسيارته إلى شوارع العاصمة، وتجول فيها وسط احتفال الآلاف من أبناء الشعب الأردنيين بالإنجاز الرياضي التاريخي.

الحسين ولي العهد يحتفل في شوارع عمّان بتأهل النشامى..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/JysLWBBml1 — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) February 6, 2024 Advertisement

في موازاة ذلك، عجت شوارع عديدة في محافظات المملكة بالاحتفالات، كما هنأ الملك عبد الله الثاني، منتخب بلاده بالفوز وقال في تغريدة: "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى".



ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة يوم السبت على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة يوم الأربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وإيران على استاد الثمامة.



وكان المنتخبان التقيا في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بعد أن تقدم النشامى 2-1 حتى الوقت بدل الضائع.(العربية)













