صورة لصلاح مع روي فيتوريا تشعل الانتقادات..اليكم السبب

بعدما قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، وإقالته من منصبه مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم، حرص محمد صلاح لاعب فريق ليفربول على وداع مدربه في منتخب مصر.

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فعقب اعلان الاتحاد رحيل فيتوريا من تدريب الفراعنة، توجه صلاح إلى المدرب السابق شاكراً إياه. ونشر عبر حسابه على موقع X مساء أمس صورة تجمعه بالمدرب البرتغالي، كاتباً "شكرا لك على كل شيء، أتمنى لك الأفضل في المستقبل".



إلا أن كلمة صلاح الوداعية لم تمر مرور الكرام، إذ طالتها تعليقات منتقدة. حيث اعتبر البعض أن فيتوريا فشل في تدريب المنتخب المصري، خصوصا بعد الخروج الباكر من بطولة الأمم الإفريقية مؤخراً.

مهمة قصيرة

يشار إلى أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا كان رحل من تدريب منتخب مصر برفقة جهازه المعاون بالكامل والذي ضم كلا من أرنالدو تيكشيرا وأيمن عبد العزيز وسيرخيو بوتيليو ولويس ستيفس ووالتر دياز.



فيما لم يحقق منتخب مصر الفوز في أي مباراة في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار مكتفيا بـ 4 تعادلات متتالية.



وتولى البرتغالي البالغ 53 عاما، المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.



وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا، حيث فاز في 12 مباراة من أصل 18، وتعادل في 5، فيما خسر واحدة.



وكان فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش.