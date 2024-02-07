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رياضة

الهلال والنصر في نهائي موسم الرياض... فهل سيشارك رونالدو؟

Lebanon 24
07-02-2024 | 03:52
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تتّجه الأنظار عند الساعة 21:00 من مساء يوم غد الخميس (بتوقيت مكة المكرمة)، إلى استاد "المملكة أرينا"، حيث تقام المباراة النهائية لكأس موسم الرياض بين الهلال والنصر.

وهذه المواجهة الثالثة بين "الزعيم" و"العالمي" هذا الموسم، إذ فاز الأول في الدوري 3-صفر والثاني في كأس الملك سلمان للأندية العربية 2-1.
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ويتوقّع أن يشارك مع الهلال علي البليهي وسالم الدوسري، بسبب جاهزيتهما البدنية والطبية، وذلك عقب عودتها من الدوحة بعد المشاركة في كأس آسيا.

من جهة ثانية، لم يعرف حتى الآن موقف نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة في اللقاء، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أنه قد يشارك لبضع دقائق في النهائي، بسبب عدم جاهزيته للمشاركة لمدة 90 دقيقة.

وانضم ساديو ماني إلى تدريبات "العالمي" الجماعية، أمس الثلثاء.

كان السنغالي غاب عن النادي العاصمي بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أفريقيا، التي خرج منها في دور الـ16 بعد الخسارة أمام ساحل العاج بركلات الترجيح 4-5.

وخاض ساديو مع النصر 26 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 6 أخرى.

ويحتاج النصر إلى التعادل لإحراز الكأس بفارق الأهداف عن منافسه، بعدما تغلب على إنتر ميامي الأميركي 6-صفر، فيما فاز الهلال على الأخير 4-3.

وشهد استاد "المملكة أرينا "افتتاحاً عالمياً، لكونه واحداً من أسرع الملاعب بناءً في العالم، وفقاً لموقع stadiumdb المتخصص بإحصاءات ملاعب كرة القدم في العالم، إذ شيّد في وقت قياسي لا يتجاوز أشهراً عدة، متفوقاً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة"، الذي شيّد في 12 شهراً، وأيضاً على ملعب "أليغانت" في لاس فيغاس، الذي بُني في 40 شهراً بتكلفة 1.9 مليار دولار، ليتسع لـ65 ألف متفرج في 2020، وعلى ملعب "19 مايو"، الذي بُني في 2018 ليتسع لـ34 ألف متفرج، إضافة إلى ملعب "بي إن سي بارك" للبيسبول، الذي يتسع لـ38 ألف متفرج، وبُني بتكلفة 216 مليون دولار خلال 24 شهراً، وافتتح في 2001.

ويتميز ملعب "المملكة أرينا" بنظام إضاءة سيكون الأكثف والأعلى في ملاعب السعودية والشرق الأوسط، بشدة السطوع 3000 شمعة، كما يعتمد الملعب على السقف المتحرك للسماح لأشعة الشمس بالدخول، كما تمت معالجة الأرضية بتقنية عالمية.
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