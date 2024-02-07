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رياضة

لاعب يتعرّض لتحرّش جنسيّ... إليكم ما حصل معه خلال المباراة

Lebanon 24
07-02-2024 | 05:30
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أدان نادي إشبيلية التصرّف "الفاحش" لمشجعي رايو فايكانو بعد أن قام أحدهم بالتحرش جنسياً بالمهاجم الأرجنتيني لويس أوكامبوس في المرحلة 23 الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما اشتكى المهاجم المغربي يوسف النصيري من إهانات عنصرية من قبل مشجعي رايو على ملعبهم فايكاس، فيما قالت رابطة الدوري إنها ستحيل الحادثة إلى السلطات القانونية المختصة.
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وكان أوكامبوس يستعد لتنفيذ رمية تماس خلال فوز فريقه الأندلسي على رايو 2-1، عندما اقترب منه مشجع يافع ولمس أجزاء من جسمه، بينما قال النادي الأندلسي في بيان: عانى لاعبنا لويس أوكامبوس من تصرّف فاحش وغير لائق على الإطلاق من قبل أحد مشجعي النادي المضيف، ويأمل إشبيلية في اتخاذ التدابير المناسبة بغية عدم تكرار ما حصل في ملاعب كرة القدم.

واستدار أوكامبوس لينظر إلى المشجع قبل أن يستدعي الحكم فرانسيسكو هرنانديز مايسو محافظاً على هدوئه.

وأضاف إشبيلية أنه يقدّم الدعم المطلق للوكاس أوكامبوس الذي أظهر اتزانه واحترافيته الهائلة، رغم السلوك غير المقبول من المشجّع الذي دنا منه.

وأشارت رابطة الدوري لوكالة فرانس برس إلى أنها ستحيل الحادثة لمكتب النائب العام للقاصرين بسبب عمر المشجّع، مضيفة أن الشرطة قامت بتحديده. (العربية)

رياضة

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