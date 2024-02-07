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رياضة

هل سيُشارك رونالدو وماني ضدّ الهلال السعودي؟

Lebanon 24
07-02-2024 | 08:40
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أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر أن فريقه يستطيع اللعب في أي ملعب على مستوى العالم وضد أي فريق، وذلك قبل مواجهة غريمه الهلال غدا الخميس.

وأشار إلى أن تشكيل مباراة الغد لم يتضح، متابعا أن مشاركة الوافد الجديد في الميركاتو الشتوي، الأسترالي عزيز بيهيش أمام الهلال واردة.
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واضاف: "ساديو ماني لاعب مهم بالنسبة لنا، وأعتقد أنه سوف يشارك في بعض دقائق المباراة، ونسبة الفوز في مباراة كأس موسم الرياض متساوية". 

وأعلن كاسترو خلال المؤتمر الصحفي مشاركة مواطنه كريستيانو رونالدو قائد الفريق أمام الهلال في مباراة الغد. (روسيا اليوم)
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