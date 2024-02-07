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رياضة

سر تسمية منتخب الأردن بـ"النشامى"

Lebanon 24
07-02-2024 | 15:00
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ارتبطت منتخبات كرة القدم منذ مشاركاتها الأولى في البطولات بألقاب تفوق شهرتها أحيانا الأسماء الحقيقية لهذه المنتخبات و"النشامى" لا يعد إلا واحدا من هذه الألقاب التي لا تعد ولا تحصى.

 

وبات لقب "النشامى" واحدا من أكثر الألقاب شيوعا  بين جماهير كرة القدم العربية هذه الأيام، وذلك مع تألق منتخب الأردن لكرة القدم في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر ببلوغه المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

 
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- سر تسمية منتخب الأردن بـ"النشامى"

 

يعتبر المنتخب الأردني من أقوى وأفضل المنتخبات العربية وقد ضم على مدار تاريخه أسماء للاعبين كبار من المملكة الهاشمية، ويحمل المنتخب لقب "النشامى".

 

و"النشامى" هم الرجال الأقوياء والذين يملكون الروح والعزيمة والشهامة والتحدي.

 

وينتشر لقب "النشامى" بشكل واسع في الأردن لأنه يدل على الشهامة والشجاعة التي يملكها الأفراد، وهذا ما يتمتع به المواطنون في الأردن، كما تدل هذه الكلمة على الرجل الشجاع المغوار والمقدام التي تستخدم بشكل كبير في اللهجة الأردنية وهذا ما جعل المواطنون في المملكة الهاشمية يطلقون لقب "النشامى" على منتخب بلادهم من أجل تشجعيهم على الفوز بالألقاب والبطولات.

( روسيا اليوم)
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