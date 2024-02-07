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رياضة

نيجيريا تُطيح بجنوب أفريقيا وتُحجز مقعدها في النهائي

Lebanon 24
07-02-2024 | 23:00
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حجزت نيجيريا أول مقعد في نهائي كأس أمم إفريقيا، بتخطي جنوب إفريقيا في نصف نهائي البطولة المقامة في كوت ديفوار، الأربعاء.

 

وحسم منتخب "النسور" المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في أعقاب مباراة ماراثونية انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

 

وتدين نيجيريا بتأهلها إلى النهائي الثامن في تاريخها إلى حارس مرماها وتشيبا يونايتد الجنوب إفريقي ستانلي نوابيلي، بتصديه لركلتين ترجيحيتين.

 

وتلتقي نيجيريا في النهائي، الأحد، مع الفائز من كوت ديفوار المضيفة أو الكونغو الديمقراطية، اللتين تلتقيان لاحقا على ملعب الحسن وتارا الذي يحتضن النهائي أيضا.

( سكاي نيوز)
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