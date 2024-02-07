16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
12
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بسبب الحرب في بلاده.. لاعب كرة قدم يخلع قميص المنتخب ويحمل السلاح (صورة)
Lebanon 24
07-02-2024
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقف النشاط الكروي في السودان بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت منذ شهر نيسان الماضي.
وفي الوقت الذي انتقل فيه عدد من اللاعبين السودانيين إلى الخارج للاحتراف سعيا لمواصلة مسيرتهم الرياضية، أعلن عمار سفاري، لاعب أهلي الخرطوم، الذي ارتدى قميص نادي الهلال الشهير والمنتخب الأولمبي، انضمامه إلى الجيش في الصراع الدائر.
Advertisement
وأطل اللاعب الذي كان يأمل أن يدافع عن شعار المنتخب السوداني الأول الملقب بـ"صقور الجديان"، بصورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسلاح وبنطال عسكري، وعلق قائلا: "في السابق كان حلمي ارتداء قميص المنتخب والدفاع عن شعاره، ولكنني فخور بنفسي الآن وأنا أدافع عن الوطن بزي الجيش".
ويعيش السودان منذ 15 نيسان 2023 على وقع حرب دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو. فيما لم تفلح كافة المحاولات والمساعي الدولية والإقليمية حتى الساعة في جعل طرفي النزاع يجلسان معاً من أجل حل الأزمة. (العربية)
رياضة
منوعات
Advertisement
الأكثر قراءة
الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بعد 13 شباط
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بعد 13 شباط
08:00 | 2024-02-07
07/02/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مُدوية.. زوجة "الدكتور فود" تكشف خيانته لها مع لبنانية (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة مُدوية.. زوجة "الدكتور فود" تكشف خيانته لها مع لبنانية (فيديو)
03:17 | 2024-02-07
07/02/2024 03:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ105 آلاف ليرة.. وهذا ما جرى!
Lebanon 24
الدولار بـ105 آلاف ليرة.. وهذا ما جرى!
13:50 | 2024-02-07
07/02/2024 01:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها "شروق" في فيديو جديد: "ولا كأنو فيه شي".. شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
بعد فضيحة زوجها "شروق" في فيديو جديد: "ولا كأنو فيه شي".. شاهدوا ماذا فعلت
08:30 | 2024-02-07
07/02/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟
08:30 | 2024-02-07
07/02/2024 08:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2024-02-07
نيجيريا تُطيح بجنوب أفريقيا وتُحجز مقعدها في النهائي
15:00 | 2024-02-07
سر تسمية منتخب الأردن بـ"النشامى"
12:45 | 2024-02-07
بعد فوزها.. اليكم الدولة العربية التي ستواجه المنتخب الأردني
08:40 | 2024-02-07
هل سيُشارك رونالدو وماني ضدّ الهلال السعودي؟
05:30 | 2024-02-07
لاعب يتعرّض لتحرّش جنسيّ... إليكم ما حصل معه خلال المباراة
04:30 | 2024-02-07
نجمٌ صغير على خُطى "العالمية".. راين ابي نجم يلمع مجدداً في الكويت
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
08/02/2024 08:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
08/02/2024 08:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
08/02/2024 08:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24