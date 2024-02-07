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رياضة

بسبب الحرب في بلاده.. لاعب كرة قدم يخلع قميص المنتخب ويحمل السلاح (صورة)

Lebanon 24
07-02-2024 | 23:59
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توقف النشاط الكروي في السودان بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت منذ شهر نيسان الماضي.

وفي الوقت الذي انتقل فيه عدد من اللاعبين السودانيين إلى الخارج للاحتراف سعيا لمواصلة مسيرتهم الرياضية، أعلن عمار سفاري، لاعب أهلي الخرطوم، الذي ارتدى قميص نادي الهلال الشهير والمنتخب الأولمبي، انضمامه إلى الجيش في الصراع الدائر.
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وأطل اللاعب الذي كان يأمل أن يدافع عن شعار المنتخب السوداني الأول الملقب بـ"صقور الجديان"، بصورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسلاح وبنطال عسكري، وعلق قائلا: "في السابق كان حلمي ارتداء قميص المنتخب والدفاع عن شعاره، ولكنني فخور بنفسي الآن وأنا أدافع عن الوطن بزي الجيش".
 
صورة ضوئية لمنشور اللاعب على "فيسبوك"


ويعيش السودان منذ 15 نيسان 2023 على وقع حرب دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو. فيما لم تفلح كافة المحاولات والمساعي الدولية والإقليمية حتى الساعة في جعل طرفي النزاع يجلسان معاً من أجل حل الأزمة. (العربية)

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