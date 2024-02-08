من هو "فتى الجنوب" الأردني الذي أبهر قارة آسيا؟

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وضع المهاجم الأردني يزن النعيمات، بصمة مميزة في بطولة كأس آسيا، أسهمت في وصول "النشامى" إلى المباراة النهائية التي سيواجه فيها "العنابي" القطري يوم السبت.يزن من مواليد 4 حزيران 1999، وهو مهاجم أردني يلعب حالياً في النادي الأهلي في دوري نجوم قطر، وقبلها كان يلعب مع نادي سحاب الأردني.اللاعب يزن أصله من الشراة محافظة معان جنوبي الأردن، وهم من أصحاب الأملاك في قرية أبودنة في قضاء ايل وسبب تسميته بـ"فتى الجنوب" كونه من جنوبي الأردن، والده متقاعد من القوات المسلحة الأردنية، وتقيم عائلته في منطقة سحاب في العاصمة الأردنية عمّان.وبدأت قصة النعيمات مع كرة القدم منذ الصغر، وتحديداً عندما كان يلعب في مركز تدريب الأمير علي بن الحسين، الذي كان قد أُسِس من قبل المدرب المصري الراحل محمود الجوهري في 2020، حيث نال يزن جائزة أفضل لاعب في بطولة غرب آسيا.وبرز النعيمات في نادي سحاب بدوري المحترفين الأردني، وكان قناصاً لا يفوت أنصاف الفرص لإحراز الأهداف، ومن ثم توصل نادي سحاب لاتفاق يقضي باحتراف مهاجم الفريق يزن نعيمات في فريق الأهلي القطري، وكان النعيمات قد رفض الاحتراف في بلجيكا، مفضلا الاحتراف في الأهلي القطري، لينتقل رسمياً بتاريخ 1 يناير 2022 للنادي الأهلي القطري.القناص النعيمات شارك لأول مرة مع المنتخب الأردني في 1 شباط 2021، كانت مباراة ودية ضد منتخب طاجيكستان، وفاز فيها المنتخب الأردني 2-0، حيث خاض بعدها 41 مباراة دولية، وسجل 14 هدفا دوليا.عُرِف اللاعب بشكل واسع بعد كأس العرب 2021، وكان قد سجل 3 أهداف، وتألق مع المنتخب الأردني بشكل ملحوظ حينها حتى وصلته عقود للعب في الأندية الخليجية والبلجيكية، وصل النعيمات مع المنتخب الوطني للدور الربع النهائي لكأس العرب 2021، ونهائي كأس آسيا 2023.وقال الصحافي الأردني أحمد ملاح، أحد أبرز الصحافيين الرياضيين المختصين بالأرقام والإحصائيات، إن النعيمات استطاع إحراز 3 أهداف حاسمة في البطولة، وصنع هدفين، ولفت الانتباه بالعديد من المراوغات والهجمات المرتدة.وأوضح الملاح في تصريح لـ"العربية.نت" أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، كانت الصفحات الخاصة بكل من موسى التعمري ويزن النعيمات الأكثر زيارة عبر موقع Transfermarkt وهو أشهر وأهم موقع لاحتساب القيمة السوقية للاعبين وإحصائياتهم، وموقع يتم الاعتماد عليه من قبل الأندية العالمية ووكلاء اللاعبين للتعاقد معهم.وأشار الملاح إلى أن التعمري ثالث أكثر لاعب تمت زيارة صفحته، والنعيمات سابع أكثر لاعب تمت زيارة صفحته، حيث إن موقع Transfermarkt يزوره شهرياً 39 مليون زائر وفقاً لإحصائيات عام 2021.وأصبحت الجماهير الأردنية والعربية تنتظر ظهور النعيمات عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بعد كل مباراة ليس ليعقب على الفوز بل للاستماع للأغاني الوطنية التي يؤديها.وتتصدر في كل مباراة أغنية للاعب النعيمات ويصبح "الترند" بسبب صوته الجميل والأداء المرهف الذي يؤدي فيه الأغنية.كما احتفل النعيمات بأهدافه على الطريقة الأردنية والعربية الأصيلة من خلال تناول "المنسف" ومن بعدها احتساء "القهوة العربية". (العربية)