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رياضة
مبابي يحدد شروطه.. واتفاق خاص مع ناصر الخليفي
Lebanon 24
08-02-2024
|
07:32
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ذكرت شبكة كادينا سير أن قصة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد لن تستمر طويلا وسيتم حسمها قريبا وكشفت عن القائمة التي وضعها اللاعب بمطالبه المالية من الأندية التي تنوي التعاقد معه.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف، وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات قوية حول إمكانية استمراره مع النادي الفرنسي.
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وقال مراسل الشبكة أنه توجد ثلاثة شروط يضعها اللاعب الفرنسي البالغ 24 عاما في الوقت الحالي.
الشرط الأول هو الراتب الضخم، بوجود رغبة من مبابي بأن يكون أحد أعلى اللاعبين أجرا في أوروبا، لذلك طلب الحصول على 50 مليون يورو في الموسم الواحد، مما يصعب المهمة على العديد من الأندية.
والشرط الثاني حول مكافأة التوقيع إذ يطلب النجم الفرنسي الحصول على 120 مليون يورو، وهو ما يعني أن أي صفقة محتملة ستكون مجانية على الورق فقط وليس من الناحية العملية.
وأما الشرط الثالث فيتمثل في الحصول مكافأة خاصة بحقوق الصور، في الوقت الذي قد يحاول فيه التجديد معه بنفس الشروط التي وقع عليها اللاعب في 2022 براتب إجمالي قدره 72 مليون يورو في الموسم الواحد، ومكافأة انتقال 130 مليون يورو ومكافأة ولاء وهي 80 مليون يورو.
ومع ذلك هناك اتفاق بين مبابي وناصر الخليفي رئيس باريس، بأن يتعهد اللاعب بإخباره بقراره النهائي قبل أي شخص آخر، والتخلي عن مكافأة الولاء في حالة رحيله عن النادي. (روسيا اليوم)
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