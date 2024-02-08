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رياضة

الخليفي يعلن عن مغادرة سان جيرمان لملعب "بارك دي برانس".. ما السبب؟

Lebanon 24
08-02-2024 | 10:15
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أكد رئيس باريس سان جيرمان لكرة القدم القطري ناصر الخليفي، أن فريقه سيغادر ملعب "بارك دي برانس" حيث يخوض مبارياته البيتية، وذلك بعد يومين من رفض مجلس باريس بيع الملعب لنادي العاصمة.

وأوضح الخليفي يوم الخميس على هامش مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في باريس "من السهل جدا القول الآن إن الملعب لم يعد معروضا للبيع. نحن نعرف ماذا نريد، لقد أهدرنا سنوات في محاولة شراء الملعب. لقد انتهى الأمر الآن، نريد الانتقال من الملعب".
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ويعتبر سان جيرمان الملتزم حتى نهاية عام 2043 بعقد إيجار لـ30 عاما مع المالك البلدي لملعب "بارك دي برانس"، أن الاستحواذ على الملعب ضروري لتنفيذ مشروع توسعته إلى 60 ألف مقعد، مقارنة بحوالي 48 ألفا حاليا.

وكانت مفاوضات سان جيرمان مع البلدية قد توقفت منذ أكثر من عام، مع رفض السلطة التنفيذية الباريسية فكرة التنازل عن ملكية الملعب الواقع على "بورت دو سان كلو". وهو الموقف الذي أعاد مجلس باريس تأكيده الثلاثاء الماضي، والذي يطالب بأن يتم تحديث الملعب الرياضي "في إطار ترتيب مرضٍ لجميع الأطراف ولكن لا يشمل التنازل عن الإيجار".

وفي مواجهة تعنت مجلس مدينة باريس، نظر سان جيرمان في عدة خيارات، بما في ذلك شراء ملعب "ستاد دو فرانس" الشهير في العاصمة الفرنسية، قبل سحب ترشيحه.

ويدرس النادي الباريسي أيضا خيار بناء ملعب آخر في منطقة باريس. (روسيا اليوم) 
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