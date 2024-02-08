سيطرة عربية.. تعرف على التشكيلة المثالية في نصف نهائي كأس آسيا

ضمت التشكيلة المثالية للدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، تسعة لاعبين عرب بواقع خمسة لاعبين من قطر وأربعة من الأردن.

وكان المنتخب الأردني بلغ المباراة النهائية للبطولة القارية بفوزه على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد فيما تأهلت قطر على حساب إيران (3-2).

Advertisement

وضمت التشكيلة المثالية للدور نصف النهائي والتي نشرها حساب بطولة كأس آسيا على منصة "إكس"، خمسة لاعبين من قطر هم: أكرم عفيف، لوكاس مينديز، جاسم جابر، معتز علي ومحمد وعد، والرباعي الأردني موسى التعمري، ويزن النعيمات، ويزيد أبو ليلى، وعبد الله نصيب. ( روسيا اليوم)