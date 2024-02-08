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رياضة

ليفربول يفقد نجمه مجدداً

Lebanon 24
08-02-2024 | 23:00
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خسر ليفربول الإنجليزي مجددا لاعب وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراته مع أرسنال التي خسرها 1-3 الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسب تقارير إعلامية، الخميس.

 

وغاب تياغو عن ليفربول منذ نيسان الماضي بسبب مشكلة في الورك وإصابة في القسم العلوي لفخذه، قبل أن يسجل عودته إلى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الأحد بدخوله في الدقيقة 85 من مباراة أرسنال.

 

ويعتقد أن ابن الـ32 عاما تذمر من مشكلة عضلية بعد المباراة، مما يجعله مهددا بالغياب مجددا عن الملاعب في ضربة لليفربول الذي يتصدر الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب، وأرسنال.

 
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وبما أن عقده مع "الحمر" يصل إلى نهايته الصيف المقبل، يبدو مستقبل تياغو في "أنفيلد" في خطر جدي بسبب مشاكل الإصابات المتكررة.

 

ويفتقد ليفربول لاعب وسط آخر هو المجري دومينيك سوبوسلاي الذي يغيب عن مباراة السبت في الدوري ضد بيرنلي بسبب إصابة عضلية في أعلى الفخذ، لكن قد يكون الياباني واتارو إندو تحت تصرف كلوب بعد عودته من قطر، حيث شارك مع بلاده في كأس آسيا.

( سكاي نيوز)

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