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رياضة

سحب قرعة دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية نسخة 2024-2025

Lebanon 24
09-02-2024 | 00:09
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سحبت في العاصمة الفرنسية باريس قرعة دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية نسخة 2024-2025 وجاءت القرعة على الشكل التالي: 

المستوى الأول
المجموعة الأولى: كرواتيا، البرتغال، بولندا، اسكتلندا.
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المجموعة الثانية: إيطاليا، بلجيكا، فرنسا

المجموعة الثالثة: هولندا، المجر، ألمانيا، البوسنة والهرسك.

المجموعة الرابعة: إسبانيا، الدانمارك، سويسرا، صربيا.

المستوى الثاني
المجموع الأولى: التشيك، أوكرانيا، ألبانيا، جورجيا.

المجموعة الثانية: إنجلترا، فنلندا، جمهورية آيرلندا، اليونان.

المجموعة الثالثة: النمسا، النرويج، سلوفينيا، كازاخستان.

المجموعة الرابعة: ويلز، آيسلندا، مونتينيغرو، تركيا.

المستوى الثالث
المجموعة الأولى: السويد، أذربيجان، سلوفاكيا، أستونيا.

المجموعة الثانية: رومانيا، كوسوفو، قبرص، ليتوانيا أو جبل طارق.

المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ، بلغاريا، آيرلندا الشمالية، بلاروسيا.

المجموعة الرابعة: أرمينيا، جزر فارو، مقدونيا الشمالية، لاتفيا.

المستوى الرابع
المجموعة الأولى: ليتوانيا أو جبل طارق - سان مارينو - ليختنشتاين

المجموعة الثانية: مولدوفا - مالطا - أندورا

وسيقام دور الثمانية للمرة الأولى في دوري الأمم، إذ تتأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المستوى الأول إلى المرحلة الجديدة من المسابقة.

وسيتم ربط دوري الأمم الأوروبية بتصفيات القارة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ سيتأهل الفائزون الأربعة الأفضل تصنيفا في مجموعات دوري الأمم والذين سينهون دور المجموعات من تصفيات كأس العالم خارج أول مركزين إلى مرحلة الملحق.

الجولتان 1-2: من 5 إلى 10 أيلول 2024

الجولتان 3-4: من 10 إلى 15 تشرين الأول 2024

الجولتان 5-6: من 14 إلى 19 تشرين الثاني 2024

دور الثمانية: من 20 إلى 23 آذار 2025

قبل النهائي: 4 و5 حزيران 2025

النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث: 8 حزيران 2025.
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