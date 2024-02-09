سحب قرعة دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية نسخة 2024-2025

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سحبت في العاصمة الفرنسية باريس قرعة دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية نسخة 2024-2025 وجاءت القرعة على الشكل التالي:المجموعة الأولى: كرواتيا، البرتغال، بولندا، اسكتلندا.المجموعة الثانية: إيطاليا، بلجيكا، فرنساالمجموعة الثالثة: هولندا، المجر، ألمانيا، البوسنة والهرسك.المجموعة الرابعة: إسبانيا، الدانمارك، سويسرا، صربيا.المجموع الأولى: التشيك، أوكرانيا، ألبانيا، جورجيا.المجموعة الثانية: إنجلترا، فنلندا، جمهورية آيرلندا، اليونان.المجموعة الثالثة: النمسا، النرويج، سلوفينيا، كازاخستان.المجموعة الرابعة: ويلز، آيسلندا، مونتينيغرو، تركيا.المجموعة الأولى: السويد، أذربيجان، سلوفاكيا، أستونيا.المجموعة الثانية: رومانيا، كوسوفو، قبرص، ليتوانيا أو جبل طارق.المجموعة الثالثة: لوكسمبورغ، بلغاريا، آيرلندا الشمالية، بلاروسيا.المجموعة الرابعة: أرمينيا، جزر فارو، مقدونيا الشمالية، لاتفيا.المجموعة الأولى: ليتوانيا أو جبل طارق - سان مارينو - ليختنشتاينالمجموعة الثانية: مولدوفا - مالطا - أندوراوسيقام دور الثمانية للمرة الأولى في دوري الأمم، إذ تتأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المستوى الأول إلى المرحلة الجديدة من المسابقة.وسيتم ربط دوري الأمم الأوروبية بتصفيات القارة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ سيتأهل الفائزون الأربعة الأفضل تصنيفا في مجموعات دوري الأمم والذين سينهون دور المجموعات من تصفيات كأس العالم خارج أول مركزين إلى مرحلة الملحق.الجولتان 1-2: من 5 إلى 10 أيلول 2024الجولتان 3-4: من 10 إلى 15 تشرين الأول 2024الجولتان 5-6: من 14 إلى 19 تشرين الثاني 2024دور الثمانية: من 20 إلى 23 آذار 2025قبل النهائي: 4 و5 حزيران 2025النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث: 8 حزيران 2025.