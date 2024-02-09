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رياضة

تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة.. زوجة ألفيش تدافع عنه: كان "سكراناً"

Lebanon 24
09-02-2024 | 01:00
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دافعت جوانا سانز عن زوجها نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفيش المتهم باغتصاب فتاة في ملهى ليلي أواخر عام 2022 قائلة بأنه كان في حالة سكر ودليل ذلك اصطدامه بخزانة في منزلهما قبل سقوطه على السرير في منزلهما بعد تلك الليلة.
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وبدأت يوم الاثنين الماضي جلسات محاكمة النجم البرازيلي بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في إحدى الملاهي الليلية في مدينة برشلونة، الذي قبض عليه في 20 كانون الثاني 2023 بعد التحقيقات.

وسمعت المحكمة أقوال العديد من الأشخاص المعنيين بالقضية مثل ألفيش والفتاة التي تم سماعها شهادتها عن بعد وبتقنية تغيير الصوت لعدم معرفة هويتها والمحيطين بهما.

وأدلت سانز بشهادتها للمحكمة ضمن شهود القضية العديدين قائلة: "عاد إلى البيت في تلك الليلة وهو في حالة سكر ودخل وفقد وعيه على الفراش. لم يكن من المجدي التحدث إليه في تلك الحالة، ما دعاني إلى الانتظار حتى صباح اليوم التالي".

وأكدت أنها تواصلت معه في الليلة المعنية قبل قدومه إلى البيت: "تحدثت معه على أحد تطبيقات التواصل وسألته إن كان باستطاعته القدوم لتناول العشاء سويا، لكنه رفض ذلك، ولا أتذكر ما هو بعد ذلك لكن كانت الساعة حول الحادية عشرة مساء".

وكان محامي ألفيش قد قال أمام القاضي بأن موكله لا يتذكر ما حدث بعدما تناول الكثير من الكحول، وذلك بغية تخفيض فترة عقوبته مستفيداً من مادة في قانون العقوبات الإسباني.
 
المصدر: العربية
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